القوات الأمريكية تعلن تدمير منصات إطلاق صواريخ والحوثيون يسقطون طائرة تجسس

المنامة - ياسر ابراهيم -

أعلن الجيش الأمريكي، الأربعاء، تدمير مسيّرات ومنصات إطلاق صواريخ للحوثيين، في الوقت الذي أعلن الحوثيين، إسقاط طائرة تجسس أمريكية (إم كيو ناين)؛ وهي السادسة من ذات الطراز منذ نوفمبر 2023.



قالت القيادة العسكرية الأميركية الوسطى (سنتكوم) إن قواتها دمرت مسيّرتين ومنصتي إطلاق صواريخ في منطقة خاضعة للحوثيين، في أعقاب إعلان الجماعة استهداف 6 سفن في البحرين الأحمر والمتوسط وبحر العرب وإسقاط مسيّرة أميركية شرقي اليمن.



وأفادت في بيان نشرته بمنصة "إكس"، "نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية من تدمير منصتي إطلاق صواريخ في منطقة يسيطر عليها الحوثيين، وتدمير طائرتين بدون طيار فوق البحر الأحمر"



وذكرت "أن الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين مضادين للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه البحر الأحمر. لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية".



وكانت القيادة المركزية الأميركية قالت في وقت سابق، إن الحوثيين أصابوا سفينة شحن بـ3 صواريخ، وإن قوات القيادة دمرت 5 طائرات مسيرة أطلقتها الجماعة فوق البحر الأحمر.



وأضافت أن التقارير أفادت بأن سفينة "إم في لاكس"، وهي ناقلة بضائع مملوكة لليونان وترفع علم جزيرة مارشال، أُصيبت بـ3 صواريخ، لكنها "استطاعت مواصلة رحلتها، ولم يتم الإبلاغ عن إصابات"، في حين أعلن الحوثيون استهداف 6 سفن في البحري الأحمر والمتوسط وبحر العرب، منها الناقلة لاكس.



إسقاط طائرة تجسس



إلى ذلك أعلن الحوثيين إسقاط طائرة تجسس أمريكية (إم كيو ناين)؛ وهي السادسة من ذات الطراز منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. بعد ساعات قليلة من إعلان الجماعة استهداف ست سفن.





وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع “نجحنا فجرَ الأربعاءِ في إسقاطِ طائرة أمريكية نوع إم كيو ناين أثناء تنفيذِها مهامَ عدائية في أجواء محافظة مأرب"، وأكد أن عملية الإسقاط “جاءت بعدَ أيام فقط من إسقاط طائرة أخرى من نفس النوع في أجواء محافظة البيضاء”.



وذكر أن هذه الطائرة هي “السادسة التي تمَّ إسقاطُها من هذا النوعِ خلال معركة الفتح الموعود والجهادِ المقدس دعماً وإسناداً للشعبِ الفلسطيني”.



وكانت الجماعة أعلنت، عصر الأربعاء، في بيان، استهداف ست سفن في البحر الأحمر والبحر العربي والبحر الأبيض المتوسط، وذلك “لانتهاكها قرار حظر الوصول إلى موانئ فلسطين المحتلة”.



يمن شباب نت + وكالات

