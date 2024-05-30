البنك المركزي اليمني يصدر قرارا بوقف التعامل مع 6 بنوك تجارية

المنامة - ياسر ابراهيم - أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، اليوم الخميس، قرارا بوقف التعامل مع ستة بنوك نظرا لعدم التزامها بأحكام وتعليمات البنك وعدم امتثالها لمتطلبات غسل الأموال وتمويل الإرهاب واستمرار تعاملها مع جماعة مصنفة منظمة إرهابية.



ونص القرار أن على كافة البنوك والمصارف ومنشأت وشركات الصرافة ووكلاء الحوالات المالية العاملة في الجمهورية، وقف التعامل مع كل من" بنك التضامن وبنك اليمن والكويت، وبنك الأمل للتمويل الأصغر، ومصرف اليمن والبحرين الشامل وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي والبنك اليمن الدولي".



وأشار محافظ البنك المركزي في قراره إلى أن هذه البنوك تنفذ تعليمات مليشيات الحوثي بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون وتعليمات البنك المركزي.



وأكد أن ذلك تطلب من البنك المركزي التدخل ووضع القيود اللازمة على أنشطة البنوك المخالفة لإجبارها على الامتثال لأحكام القانون وحرصا على سلامة القطاع المصرفي.

