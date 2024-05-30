شكرا لبحثكم عن خبر البنك المركزي بعدن يلغي العملة القديمة(العريضة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عاجل :

البنك المركزي اليمني يدعو كافة الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات سرعة إيداعها في البنوك التجارية في المحافظات المحررة خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ هذا الإعلان

- البنك المركزي يؤكد عدم تحمله أي مسئولية تترتب على عدم التعامل بجدية مع فحوى هذا الإعلان والمسارعة بتنفيذ ما ورد فيه خلال الفترة المحددة.