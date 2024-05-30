شكرا لبحثكم عن خبر المركزي اليمني يوقف 6بنوك والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - البنك اليمني يحدد مهلة 60 يومًا لسحب النقود القديمة من التداول، ويوقف التعامل مع 6 بنوك بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، مصرف اليمن والبحرين الشامل، بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك الكريمي للتمويل الأصغر، بنك اليمن الدولي، بسبب نتهاء مهلة نقل المقرات الرئيسية من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.

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