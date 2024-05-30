وكالة: سفينة "لاكس" التي هاجمها الحوثيون مؤخراً كانت تحمل شحنة حبوب متجهة إلى إيران

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت السلطات يوم الخميس إن ناقلة بضائع مملوكة لليونان وترفع علم جزر مارشال تعرضت لهجوم من قبل المتمردين الحوثيين في اليمن في وقت سابق من هذا الأسبوع كانت تحمل شحنة من الحبوب متجهة إلى إيران، المستفيد الرئيسي من الجماعة، وفق وكالة اسوشتيد برس.



ويأتي الهجوم على "لاكس" في الوقت الذي يواصل فيه الحوثيون هجماتهم على السفن في جميع أنحاء ممر البحر الأحمر، كجزء من حملة يقولون إنها تهدف إلى الضغط على إسرائيل والغرب بشأن الحرب في غزة.



ومع ذلك، مع انخفاض الشحن عبر هذا الشريان خلال أشهر الهجمات، قام المتمردون بضرب السفن المرتبطة بإيران، فضلاً عن شرايين الحياة الاقتصادية لطهران المتمثلة في الصين وروسيا.



في البداية، بعد الهجوم، أدرجت لاكس وجهتها في الفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ولكن يوم الخميس، بدا أن وجهتها المدرجة هي بندر الخميني في إيران.



كما أوضح بيان صادر عن القوات البحرية الفرنسية المتمركزة في الإمارات العربية المتحدة والتي تقوم بدوريات في الشرق الأوسط، أن شحنة الحبوب الخاصة بالسفينة كانت متجهة إلى إيران.



وأضاف أن فريقا من جيبوتي قام بتفقد الأضرار الناجمة عن الهجوم، الذي قال إنه شمل طائرات بدون طيار وصواريخ، ولم يعثر على أي متفجرات خطيرة متبقية على متن السفينة.



وأظهرت الصور التي نشرتها البحرية الفرنسية أضرارًا في خط الماء للسفينة وكذلك على سطحها.



وقالت شركة الأمن الخاصة LSS-SAPU لوكالة أسوشيتد برس إن هجوم الثلاثاء شهد سقوط خمسة صواريخ على لاكس خلال الهجوم الذي استمر لساعات.



وقالت الشركة، التي ساعدت في وقت سابق في إجلاء البحارة من سفينة روبيمار التي هاجمها الحوثيون والتي غرقت لاحقًا، إنه لم يكن هناك تحذير مسبق عبر الراديو من الحوثيين.



وكان لدى الشركة ثلاثة حراس أمن مسلحين على متن السفينة Laax وقت الهجوم. وقالت إدارة العمال المهاجرين الفلبينية في بيان إن من بين طاقم السفينة 13 فلبينيا وأوكراني واحد.

المصدر: أسوشتيد برس