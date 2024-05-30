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يزيد بن سلمان - شبوة - رئيس اللجان المجتمعية بعدن يزور مؤسسة عدن للفنون والعلوم زار رئيس اللجان المجتمعية بعدن علي احمد النمري ومعه عبدالرحمن الشعوي اليوم مؤسسة عدن للفنون والعلوم للاطلاع على ما تقدمه المؤسسة في جانبي حماية المرأة والطفل وخلال الزيارة طاف النمري بالمعامل التابعة للمؤسسة الخاصة بالخياطة ومعمل خاص بالنساء التابع لحماية المرأة من الابتزاز الالكتروني . وتقدم المؤسسة عدة مشاريع خاصة بحماية المرأة والطفل وتعمل على تدريب كوادر اللجان المجتمعية في مديرية المنصورة. رافقه خلال الزيارة ندى الشعبي والاستاذ هديل مسؤول أنشطة الاطفال لدى المؤسسة .

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