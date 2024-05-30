شكرا لبحثكم عن خبر اختتام دورة إدارة البحوث والتطوير لموظفي وموظفات «كاك بنك» والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن _ اعلام كاك بنك:

اختتم بنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» اليوم الخميس دورة إدارة البحوث والتطوير لعدد 40 موظف وموظفة، من مختلف إدارات وفروع البنك بالعاصمة عدن والمحافظات المحررة، تناولت العديد من الخصائص والمفاهيم العلمية والتطبيقية في مجال البحوث والتطوير وعملية الابتكار.

وأقيمت الدورة في مبنى الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية من خلال معهد التدريب الإداري والمالي والمصرفي التابع للاكاديمية،.

نفذها الخبير المدرب أ. د / مراد محمد النشمي، خلال الفترة من 27 _ 30 مايو 2024، واستمرت لمدة 4 أيام بمعدل 20 ساعة تدريبية…

وتقدم مدير ادارة التخطيط والبحوث والتطوير في «كاك بنك» الاخ عبده محسن عبد الرب، في كلمته الختامية للدورة، بالشكر للقائمين على الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، واصفاً إياهم بشركاء النجاح، حيث قال: "في البداية اتقدم بالشكر بشكل عام للاكاديمية العربية لتنظيمها هذه الدورة، حيث تستمر شراكتنا معهم، كونهم شركاء النجاح معانا في البنك، كما اتقدم بالشكر وبشكل خاص للدكتور مراد النشمي على المادة العلمية التي تم طرحها خلال الدورة، وهذا ما لمسناه سواء في الاستبيانات أو التفاعل من قبل الموظفين أثناء الدورة".

وأشاد بالنتائج المحققة خلال هذه الدورة، قائلا: "لقد أثبتت المشاركين في هذه الدورة نشاطهم وتفاعلهم، وهو ما ظهر جليا من خلال أوراق العمل التي قدموها، ومن خلال إظهار حرصهم وولائهم للبنك، وما نرجوه الان، ان بعد انتهاء هذه الدورة تظهر النتائج في ميدان العمل، كون اختيار المشاركين كان وفق معايير خاصة، لأنهم مرشحين ليصبحوا قادة التطوير داخل البنك".

وفي ختام الدورة تم توزيع شهادات المشاركة في الدورة للموظفين المشاركين، بحضور مدير ادارة التخطيط والبحوث والتطوير عبده محسن عبد الرب، ومدير ادارة الموارد البشرية منصر جميع، ومدير ادارة الجودة أوسان عبد القادر، وكان حاضرا من قبل الاكاديمية الدكتور/ مراد النشمي، والدكتور/أحمد مقبول.