"القسام" تعلن استهداف 7 دبابات وقوة إسرائيلية والاحتلال يعترف بمقتل 3 جنود

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت "كتائب القسام" الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية حماس، الخميس، استهداف 7 دبابات وقوة للجيش الإسرائيلي خلال معارك قطاع غزة، في حين أقر الاحتلال بمقتل 3 من جنوده.



في محور محافظة رفح جنوب القطاع، قالت كتائب القسام، إنها "استهدفت بقذائف الياسين 105 عدد 3 دبابات من نوع ميركفاه في مخيم يبنا".



وأضافت أنها في المحور ذاته "استهدفت بقذائف الياسين 105 دبابة ميركفاه في محيط مسجد دار السلام". كما "دكت بقذائف الهاون قوات العدو المتوغلة خلف تل زعرب"، وفق بياناتها.



وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الكتائب استهداف "قوة إسرائيلية راجلة مكونة من 5 جنود بعبوة مضادة للأفراد من نوع قفّاز، وإيقاعهم بين قتيل وجريح شرق حي التنور" في رفح.



وأضافت أنها استهدفت "3 جنود للعدو بقذيفة مضادة للأفراد بجوار بلدية الشوكة في رفح، وأصابتهم بشكل مباشر".



وفي المحور ذاته، أعلنت "سرايا القدس" الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، أنها "قصفت بوابل من قذائف الهاون جنود وآليات العدو المتوغلة في محيط موقع القوس بمخيم يبنا" وفي "محيط تل زعرب".



ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية في رفح التي بدأها في 6 مايو/ أيار الجاري، متجاهلا تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات ذلك على عدد هائل من النازحين دفعهم الجيش إليها بزعم أنها "منطقة آمنة"، ثم شن عليها لاحقا غارات أسفرت عن عشرات القتلى ومئات الجرحى.



شمال القطاع



وفي شمال القطاع، قالت "كتائب القسام" إن مقاتليها "استهدفوا بعبوة ناسفة من نوع شواظ دبابة من نوع ميركفاه 4 في مشروع بيت لاهيا".



وأضافت أن مقاتليها "فجروا عبوة تلفزيونية في دبابة صهيونية ومجموعة من جنود الاحتلال كانوا يعتلونها في مشروع بيت لاهيا، وأوقعوهم بين قتيل وجريح".



وتابعت أنها "استهدفت بقذيفة الياسين 105 دبابة من نوع ميركفاه في محيط مسجد الشيخ زايد"، وفق بياناتها.



وفي محور مخيم جباليا شمال القطاع، قالت الكتائب إن مقاتليها "استهدفوا بقذيفة TBG قوة للعدو تحصنت داخل منزل وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح".



الاحتلال يقر بمقتل 3 جنود



من جانبه، أقر الجيش الإسرائيلي، الخميس، بمقتل 3 من جنوده وإصابة ضابط وجنديين آخرين بجروح خطيرة جراء كمين للفصائل في رفح.



لكن الجيش الذي يُواجه اتهامات بإخفاء حصيلة قتلاه وجرحاه، لم يعلق حتى الساعة 17:10 (ت.غ)، على بقية الهجمات التي أعلنت "كتائب القسام" و"سرايا القدس" تنفيذها ضده.



ويشير آخر تحديث نشره الجيش الإسرائيلي إلى مقتل 642 عسكريا وجرح 3 آلاف و657 آخرين منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.



وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة المتواصلة منذ 8 شهور أكثر من 118 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.



وتواصل إسرائيل الحرب على غزة متجاهلة قرارا أمميا يطالبها بوقفها فورا، وأوامر من محكمة العدل لاتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية" و"تحسين الوضع الإنساني"،​ كما تتجاهل اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت.

المصدر: يمن شباب نت+ الأناضول