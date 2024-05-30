إصابة امرأة في قصف لمليشيات الحوثي استهدف منازل مواطنين شمال الضالع

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيبت امرأة، الخميس، في قصف لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهدف إحدى القرى السكنية شمال غربي الضالع (جنوب اليمن).



وقالت مصادر عسكرية لـ"يمن شباب نت"، إن مليشيا الحوثي استهدفت، بقذائف الهاون منازل المواطنين في بلدة المشاريح بمنطقة حجر التابعة إداريا لمديرية الضالع شمال غرب المحافظة.



وأضافت، أن قذيفة هاون سقطت على أحد المنازل في بلدة المشاريح، أصابت شظاياها امرأة تدعى "خديجة ناجي حمود 40 عامًا"، بجروح متفرقة.



والاثنين الماضي، قتل طفل وأصيب والده، في قصف لمليشيا الحوثي الإرهابية، استهدف منزل أحد المواطنين في بلدة سُليم الواقعة شمال غرب مديرية قعطبة، شمال المحافظة ذاتها.



وتستهدف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بشكل متواصل، القرى والبلدات الآهلة بالسكان في مناطق متفرقة شمال الضالع، مخلفة العديد من الضحايا بين قتيل وجريح.

