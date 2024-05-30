صنعاء.. أبناء "سنحان" يعتصمون في ميدان السبعين للمطالبة بإقالة قيادي حوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - نفذ العشرات من أبناء قبيلة سنحان اعتصاماً في ميدان السبعين بالعاصمة المختطفة صنعاء، مطالبين بإقالة القيادي السلالي "عبد الباسط الهادي" والمعين من قبل الحوثيين محافظًا لمحافظة صنعاء.



وقالت المصادر، إن العشرات من قبيلة سنحان يعتصمون في ميدان السبعين للمطالبة بمحاسبة وإقالة عبد الباسط الهادي وأحد القضاة في محكمة سنحان وبني بهلول.



وأضافت، أن المتواجدين في ميدان السبعين ينحدرون من قرية سامك بمديرية سنحان، والذين طالبوا برفع الظلم الذي حل بهم بعد تعصب المحافظ الهادي والقاضي البرغشي مع قيادات حوثية متورطة في قتل وإصابة اثنين من أبناء قرية سامك.



وأكدت المصادر أن الحوثيين دفعوا بعناصرهم وقياداتهم في قرية عافش بمديرية بلاد الروس، لإثارة مشكلات الحدود بينها ومديرية سنحان المجاورة لها ما نتج عنها مقتل وإصابة اثنين من قرية سامك بسنحان.



وحسب المصادر فإن قرية عافش بها عدد من القيادات الحوثية النافذة بينهم نائب وزير الإرشاد وشؤون الحج والعمرة بحكومة صنعاء غير المعترف بها فؤاد ناجي ومدير مكتب هيئة الأوقاف فهد ناجي وعدد آخر من المشرفين بينهم الدبأ وآخرون والذين حالوا دون تحقيق العدالة.



واتهم رجال القبائل مليشيا الحوثي، بمحاولة إثارة الثارات القبلية بين القبائل بعد تعطيل دور مؤسسات الأمن والقضاء والتي قامت بإلقاء القبض على أسر الضحايا في قرية سامك بسنحان، دون القبض على المتورطين بالقتل من عافش.

ويرى مراقبون، أن مليشيا الحوثي تهدف إلى تغذية الصراعات القبلية لإضعاف القبائل وضربها ببعضها وإعادة السياسة الإمامية القائمة على مبدأ "فرق تسد"، وفقا لمركز العاصمة الحقوقي.