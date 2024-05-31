اقتصاديون: قرارات البنك المركزي بشأن الطبعة القديمة من العملة تمهيدا لإلغائها كليًا

المنامة - ياسر ابراهيم - عزا الصحفي اليمني المتخصص في الشأن الاقتصادي، وفيق صالح، قرار البنك المركزي اليمني، بإيداع المواطنين والتجار الطبعة القديمة من العملة تمهيدا لإلغائها بشكل كلي من التداول.

جاء ذلك في منشور له على صفحته في "الفيس بوك"، تعليقا على قرار البنك المركزي بوقف التعاملات مع ستة من أكبر البنوك والمصارف في اليمن.

وقال إن "قرارات البنك المركزي الأخيرة، ومطالبته للمواطنين والتجار بضرورة إيداع الطبعة القديمة من ما قبل 2016 في البنوك التجارية والمصارف خلال مدة لا تزيد عن 60 يوماً هي مقدمة لإلغاء الطبعة القديمة بشكل كلي من التداول المالي".

واعتبر الصحافي الاقتصادي وفيق صالح، قرار البنك المركزي، بأنه "الأصعب منذ نقل مقره الرئيس إلى عدن" في سبتمبر 2016.

وأكد أنها "قرارات جريئة، بوقف التعامل مع ستة من أكبر البنوك في البلاد، بتهمة عدم الالتزام بتعليمات البنك المركزي وعدم الامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".

وتساءل: "بعد أكثر من 8 سنوات على مهزلة الانقسام النقدي، هل نحن على مشارف إنهاء أسوأ مرحلة للأزمة الاقتصادية والمالية في البلاد؟".

وكان البنك المركزي قد أصدر الخميس، قرارا بإلغاء التعامل مع ستة من أشهر البنوك والمصارف في صنعاء، بعد رفضها نقل مراكز عملياتها المالية إلى العاصمة المؤقتة.