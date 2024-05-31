القوات الأمريكية تشن 13 غارة في اليمن والحوثيون يعلنون سقوط قتلى وجرحى بالحديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، الخميس، تدمير ثمان طائرات في مناطق الحوثي، وتنفيذ 13 ضربة جوية ضد أهداف حوثية في المناطق التي يسيطرون عليها، فيما افادت وسائل اعلام الحوثييين عن سقوط قتلى وجرحى بغارات أمريكية بريطانية إستهدفت مبنى في الحديدة غربي اليمن.

وقالت القيادة الأمريكية في بيان لها على منصة "إكس" أنها نجحت في "تدمير ثماني مركبات جوية غير مأهولة (UAV) في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون والمدعومين من إيران في اليمن وفوق البحر الأحمر".

وأضاف البيان، "نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية إلى جانب القوات المسلحة البريطانية ضربات ضد 13 هدفًا للحوثيين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون والمدعومة من إيران في اليمن دفاعًا عن النفس".

وأشارت إلى أن هذه الطائرات بدون طيار والمواقع تمثل تهديدًا للقوات الأمريكية، وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".

وقالت القيادة الأمريكية، إن "هذه الإجراءات ضرورية لحماية قواتنا، وضمان حرية الملاحة، وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية.

وكان القوات الأمريكية والبريطانية قد شنت مساء الخميس سلسلة غارات على محافظة الحديدة غربي البلاد، والعاصمة صنعاء استهدفت قاعدة الديلمي بالقرب من مطار صنعاء الدولي ومنطقة النهدين، وسنحان بمجموع 6 غارات. بحسب قناة المسيرة الحوثية.

وذكرت وسائل اعلام الحوثيين "أن قتيل وعدد من الجرحى سقطوا في غارات امريكية بريطانية استهدفت مبنى الإذاعة بمديرية الحكوك، التي استهدفت بأربع غارات".