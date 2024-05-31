تقرير حقوقي: تسجيل أكثر من ستة آلاف انتهاك وجريمة في محافظة إب خلال العام الماضي

المنامة - ياسر ابراهيم - كشف تقرير حقوقي حديث، عن تسجيل أكثر من ستة آلاف انتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية، وجرائم جنائية شهدتها المحافظة نتيجة الفوضى الأمنية السائدة بالمحافظة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.



وقالت منظمة رصد للحقوق والحريات، في تقرير وزعته على وسائل الإعلام وحصل "يمن شباب نت" على نسخة منه، إن عدد الانتهاكات والجرائم التي طالت المواطنين بمحافظة إب خلال العام المنصرم 2023م، بلغ 6482 جريمة وانتهاك.



ووفقاً للمنظمة فقد توزعت الجرائم والانتهاكات بين (القتل والإصابة والاختطافات والجبايات والتعذيب والسطو والاعتداءات والنهب والقمع والتنكيل والسرقات واقتحام المدارس والمساجد والتهجير ونهب المسافرين).



ووثق التقرير 377 جريمة قتل وإصابة (144 قتيلاً و233 مصاباً)، توزعت بين القتل المباشر برصاص المليشيا وحوادث انفجار ألغام وحوادث دهس بأطقم المليشيا، وجرائم متعلقة بالفوضى الأمنية وانتشار السلاح والنزاعات المسلحة التي تغذيها المليشيا، مبيناّ أن هذه الأرقام أقل بكثير من الأرقام الحقيقية على الواقع.



وكشف التقرير عن اختطاف مليشيات الحوثي 452 شخصًا، طالت عددًا من فئات المجتمع من بينهم أطفال، مشيرًا إلى تعرض المئات من المختطفين لعمليات تعذيب نفسية وجسدية مروعة داخل السجون الحوثية بالمحافظة، فضلاً عن جباية عشرات الملايين من أسر الضحايا مقابل وعود للإفراج عنهم.



ورصدت المنظمة، 2289 حالة جباية فرضتها مليشيا الحوثي على كل فئات المجتمع بمافي ذلك التجار والباعة والوجهاء والمؤسسات والمواطنين والطلاب، طوال فترة التقرير.



كما رصدت المنظمة (65) جريمة اقتحام ومداهمة للمؤسسات والمرافق الحكومية والمؤسسات الخاصة والمنازل، إضافة إلى (28) جريمة نهب نفذتها المليشيا، و13 حالة سطو، و19 حادثة إحراق لمنازل وسرقة، فضلا عن وقوع 105 حالة سرقات مختلفة طالت المنازل ومحلات تجارية ومواطنين وسيارات وممتلكات مختلفة، خلال العام الماضي.



وأشار التقرير إلى رصد 11 انتهاكًا طال دور العبادة والمساجد، بمافي ذلك تغيير الخطباء والأئمة وإغلاق مدارس التحفيظ ومصليات النساء في مساجد مدينة إب، فضلا عن استغلال الخطاب الديني لنشر أفكار المليشيا الطائفية.



ورصد التقرير نزوح 447 أسرة تتألف من 2406 فرد، خلال فترة التقرير من المحافظة نتيجة الانتهاكات الحوثية وخوفاً من المطاردات والقبضة الأمنية فضلاً عن البحث عن موطن آمن وتحسين الظروف المعيشية.



كما رصد التقرير، مئات الجرائم كالسرقات والاعتداءات ونهب المسافرين وتهجير وقمع وتنكيل بالناشطين والإعلاميين واختطافهم، فضلا عن جرائم اقتحامات طالت مدارس حكومية، وإقالات لمدراء مدارس واستبدالهم بعناصر حوثية أو موالين لها، واستخدام المدارس وجامعة إب وجامعات خاصة، كمنصة لإقامة فعاليات حوثية ونشر أفكار المليشيا.



جرائم أخرى

ولفت التقرير إلى تسجيل وفاة 11 شخصا جراء الرصاص الراجع، و15 حالة عبث بالسلاح أدت لسقوط قتلى وجرحى، بالإضافة إلى رصده 17 حالة عنف أسري شهدتها المحافظة، و14 حالة انتحار خلال العام الماضي.



