اليمن.. الحوثيون يعلنون مقتل وإصابة 58 من مقاتليها والمدنيين في غارات أمريكية وبريطانية

أعلنت جماعة الحوثي المدعومة من إيران، اليوم الجمعة، مقتل وإصابة 58 من مقاتليها والمدنيين جراء الغارات التي شنتها مقاتلات أمريكية وبريطانية، اللية الماضية، على أربع محافظات يمنية خلال الساعات الماضية.



وقالت الجماعة في بيان لمتحدثها العسكري، إن الطيران الأمريكي والبريطاني، شن خلال الساعات الماضية 13 غارة جوية على العاصمة صنعاء، ومحافظات صنعاء وتعز والحديدة.



ووفقا للبيان فقد توزعت الغارات على 4 غارات في أمانة العاصمة، وغارتان في محافظة صنعاء، وغارة في حيفان (تعز)، وست غارات في الحديدة (غارة في ميناء الصليف، وغارة على مبنى الإذاعة، وغارتان على معسكر غليفقة، وغارة على منزل علي عبدالله صالح، وغارة على منزل على محسن).



وأشار البيان إلى أن الغارات تسببت بمقتل 16 شخصاً وإصابة 42 آخرين بينهم مدنيين (لم تحددهم)، كما أدت إلى تضرر مبنى إذاعة الحديدة ومبنى خفر السواحل في ميناء الصليف وتضرر عدد من السفن التجارية.



وكانت وسائل إعلام حوثية تحدثت في وقت سابق اليوم الجمعة، عن سقوط قتيلان و10 جرحى في صفوف المدنيين جراء استهداف مبنى إذاعة الحديدة في مديرية الحوك.



وفي وقت مبكر من اليوم الجمعة، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أنها نجحت في "تدمير ثماني طائرات مُسيّرة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون والمدعومين من إيران في اليمن وفوق البحر الأحمر".



وأضافت في بيان على منصة إكس، "نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية إلى جانب القوات المسلحة البريطانية ضربات ضد 13 هدفًا للحوثيين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون والمدعومة من إيران في اليمن دفاعًا عن النفس".



وأشارت إلى أن "هذه الطائرات بدون طيار والمواقع تمثل تهديدًا للقوات الأمريكية، وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".

