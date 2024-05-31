بعد اقتحام منزله.. مليشيا الحوثي تختطف عميد كلية التجارة بجامعة إب

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت مصادر محلية في محافظة إب، وسط البلاد، إن مليشيا الحوثي خطفت عميد كلية التجارة بجامعة إب، من وسط منزله بعد اقتحامه.

وقال الناشط إبراهيم حمود عسيقن إن مليشيا الحوثي اختطفت عميد كلية التجارة بجامعة إب الدكتور عبدالحكيم المنصوب، بتوجيهات من قيادات حوثية بإدارة أمن المشنة بمدينة إب عاصمة المحافظة.

وأشار إلى أن خلافات على قطعة أرض بمنطقة "الجمري" بمديرية المشنة، حيث الخلاف وقع بين عناصر حوثية بإدارة أمن المشنة وبين مستأجرين للأرض التي يملكها "المنصوب".

وحسب عسقين فإن عناصر المليشيا قدمت لمنزل عميد كلية التجارة واقتحمت المنزل ومن ثم اقتادته لأحد سجونها بمدينة إب.

