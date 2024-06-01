مع استمرار هجمات الحوثيين.. - البنتاغون يمدّد فترة إنتشار حاملة الطائرات والسفن "إيزنهاور" في البحر الأحمر

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت وكالة أسوشييتد برس نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، إن المجموعة الضاربة لحاملة الطائرات التابعة للبحرية الأمريكية، والتي شنت منذ أشهر ضربات حاسمة ضد المتمردين الحوثيين في اليمن، ستبقى لحماية السفن العسكرية والتجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، في المنطقة لمدة شهر آخر على الأقل.

ووقّع وزير الدفاع الأمريكي "لويد أوستن" الأمر الأسبوع الماضي بتمديد انتشار السفن الأربع للمرة الثانية، بدلا من إعادة حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت دي أيزنهاور" وسفنها الحربية الثلاث إلى الوطن. والسفن الأخرى في المجموعة الهجومية هي USS Philippine Sea وطراد ومدمرتين هما USS Gravely وUSS Mason. وتضم جميعها حوالي 6000 بحار.

وحسب الوكالة، فإن القرار يعني أن "البحارة والجناح الجوي للحاملة لن تعود إلى أمريكا حتى منتصف الصيف، وفقًا للمسؤولين الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة قرار لم يتم الإعلان عنه. ورفض المسؤولون تقديم تواريخ محددة".

ويستمر النشر العادي للسفن لمدة سبعة أشهر تقريبًا، وقد غادرت السفن ميناءها الأصلي في نورفولك بولاية فيرجينيا في أكتوبر. وقد وافق أوستن على الأمر الأول بتمديد انتشارها منذ حوالي أربعة أسابيع.

وكان أوستن يدرس قرار التمديد الإضافي لبعض الوقت. حيث يضغط قادة البحرية بشكل روتيني لإعادة السفن إلى الوطن من أجل الحفاظ على جدول الإصلاح ومنح البحارة فترة الراحة اللازمة. لكن قادة القيادة المركزية الأمريكية أكدوا منذ فترة طويلة أن وجود حاملة طائرات في المنطقة أمر بالغ الأهمية للأمن الدولي، بما في ذلك ردع إيران.

وفي الأشهر الأخيرة، لعبت السفن دورًا حاسمًا في حماية السفن التجارية والعسكرية من تصاعد كبير في الهجمات في البحر الأحمر وخليج عدن من قبل الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن. ويقول المسؤولون إن الالتزام البحري الأمريكي الكبير بالمنطقة يرسل إشارة قوية إلى صناعة الشحن التجاري مفادها أن السفن يمكن أن تحصل على الحماية أثناء سفرها عبر طريق العبور الحيوي عبر البحر الأحمر، من قناة السويس إلى مضيق باب المندب.

ويمر نحو 12% من التجارة العالمية عادة عبر الممر المائي الذي يفصل بين أفريقيا وشبه الجزيرة العربية، بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي والحبوب وكل شيء من الألعاب إلى الإلكترونيات.

وقد شاركت سفينة أيزنهاور ومجموعتها الضاربة في عمليات روتينية ضد الحوثيين طوال العام. كما شاركت في خمس مهام مشتركة كبرى مع القوات البريطانية لاستهداف العشرات من الطائرات بدون طيار وقاذفات الصواريخ التابعة للجماعة المسلحة وغيرها من المنشآت والأهداف.

وتقود السفن أيضًا عملية حارس الرخاء، التي أعلن عنها أوستن في ديسمبر كمهمة متعددة الجنسيات لضمان الأمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.

ففي يوم الخميس، على سبيل المثال، قصفت طائرات مقاتلة من طراز F/A-18 قبالة قاعدة أيزنهاور مجموعة من الأهداف في اليمن، ردًا على الزيادة الأخيرة في الهجمات التي شنتها الجماعة. كما أطلقت سفن أخرى في المجموعة الضاربة صواريخ في إطار العملية.

إن أي قرار بإعادة حاملة الطائرات إلى الوطن من شأنه أن يترك المنطقة بدون الطائرات المقاتلة المتمركزة على السفن، وسيتعين على القادة الاعتماد بشكل أكبر على الطائرات البرية أو السفن الحربية الأخرى، التي لا تملك طائرات مقاتلة، للقضاء على طائرات الحوثيين بدون طيار أو الذخائر الأخرى التي تستعد للإطلاق.

ووفقا للملازم القائد. لورين تشاتماس، نفذت طائرات المجموعة الهجومية أكثر من 12100 طلعة جوية، بلغ مجموعها أكثر من 27200 ساعة طيران، وأطلقت أكثر من 350 سلاحًا جو-أرض وأكثر من 50 صاروخًا جو-جو. وقد سافرت كل سفينة حربية أكثر من 55000 ميل، وأطلقت أكثر من 100 صاروخ ستاندرد وتوماهوك. بشكل عام، طاردت المجموعة الضاربة حوالي 430 هدفًا مخططًا مسبقًا أو ديناميكيًا في مهمتها للدفاع عن السفن الأمريكية والتجارية وسفن الحلفاء.