شكرا لبحثكم عن خبر السليماني ينجح في رفع قطاع في طريق وقود كهرباء عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - .

ميفعة /صالح سويد باعوضه/

نجحت الجهود التي بذلها قائد اللواء بحري العميد الركن علي ابوبكر السليماني في رفع قطع لمواطنين من ابناء رضوم لسيارات النقل النفط لكهرباء عدن من ميناء النشيمة الى عدن في الطريق الساحلي بمديرية رضوم محافظة شبوة.

وعاودت صباح اليوم السبت سيارات القواطر عملها بعد توقيفها في منطقة النشيمة ومواصلة سيرها نحو وجهتها المقصودة .

وعبر سائقي القواطر عن شكرهم لقائد اللواء بحري العميد الركن علي السليماني ، منوين بجهود الجباره في فتح الطريق.

الجدير بالذكر أن عدد من ابناء مديرية اقامو مساء امس نقطة لقواطر الكهرباء المتجه الى عدن للمطالبة بحصة لأبناء رضوم من أجل تشغيل القواطر التي يمتلكها سائقي مديرية رضوم