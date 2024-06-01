صنعاء.. محكمة حوثية تصدر حكماً بإعدام مالك شركة برودجي ومصادرة ممتلكاته

المنامة - ياسر ابراهيم - أصدرت محكمة تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء، اليوم السبت، حكماً بإعدام مدير ومالك (برودجي سيستمز)، عدنان على حسين الحرازي، ومصادرة ممتلكاته.



وقال المحامي عبدالمجيد صبرة، في منشور على صفحته على الفيسبوك، "إن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء حكمها بالإعدام في قضية المعتقل عدنان الحرازي مالك شركة برودجي".



ونص منطوق الحكم الذي نشره المحامي صبرة "بإنزال أقصى العقوبات المقرة شرعاً وقانوناً على المتهم (الإعدام)، ومصادرة المضبوطات على ذمة القضية، وكذا مصادرة أموال المتهم".



واتهمت المحكمة الحوثية الحرازي بالعمل مع جهات ومنظمات تتبع دول في حالة حرب مع الجماعة ( السعودية، الإمارات، أمريكا، بريطانيا)، وجمع معلومات دقيقة عن الوضع الاجتماعي والإقتصادي والسياسي والجغرافي والعسكري في البلاد.

وكانت مليشيا الحوثي قد اقتحمت في 11 يناير 2023م مقر الشركة واعتقلت مديرها العام ومالكها عدنان الحرازي وعدد من موظفي الشركة، كما اقتحمت في ذات اليوم مقر شركة (ميديكس كونكت) للخدمات الطبية بحجة أن الحرازي مساهم فيها، وصادرت أجهزتها وأدواتها، وأغلقتهما.



وفي وقت لاحق أفرجت عن موظفي الشركة وأبقت على مديرها العام مخفياً في زنازينها وأقامت على فترات متفاوتة جلسات محاكمة وهمية له حتى أصدرت حكمها اليوم بحقه.



يُشار إلى أن الشركة تعمل في مجال البرمجة، كما تعمل كطرف ثالث في الرقابة على المشاريع الأممية وايصال المساعدات من المنظمات الدولية الى النازحين في مناطق متفرقة من اليمن.

