اليمن..مليشيا الحوثي تصدر حكماً بإعدام 44 شخصاً بتهم التخابر

المنامة - ياسر ابراهيم - أصدرت محكمة تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم السبت، حكماً بإعدام 44 شخصاً بتهم التخابر مع التحالف العربي المساند للشرعية بقيادة السعودية.



وقال المحامي عبدالمجيد صبرة، إن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء أصدرت "حكما بالإعدام على أربعة وأربعين شخصاً وذلك في القضية الجزائية المنظورة أمام المحكمة برقم (25) لسنة 1445هجرية المتهم فيها 49 شخصاً.



وأضاف أن من بين من صدرت بحقهم أحكام الإعدام (16 شخصاً) حاكمتهم المحكمة غيابياً، فيما أصدرت حكما على أربعة آخرين بالسجن (وهم محمد المصقري وحمدي العمري وناصر الشنفي ووضاح الحميقاني)، وأعادت ملف المتهم أحمد الزراري إلى النيابة.



وأوضح أن المختطفين على ذمة القضية تعرضوا "لأشد أنواع التعذيب الجسدي والمعنوي وظلوا مخفيين قسرا في زنازين انفرادية لتسعة أشهر كاملة ومحرومين من الزيارة والاتصال".



وذكر "صبرة" أن المليشيا "لم تكفل لهم المحكمة الحق في محاكمة عادلة"، كما لم تمكّن المحامين من الإطلاع على ملف القضية للدفاع عنهم.



وأشار إلى أن مليشيا الحوثي تستغل هذه المحكمة (الجزائية المتخصصة) لتحقيق مكاسب سياسية على حساب قضايا إنسانية.

وخلال السنوات الماضية، أصدرت مليشيا الحوثي أحكاماً بالإعدام على المئات من معارضيها بتهم التخابر مع ما تسميه "العدوان" مستخدمة القضاء كأداة للانتقام السياسي حسب منظمات حقوقية.