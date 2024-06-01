"القسام" تعلن قتل جنود واستهداف آليات عسكرية للاحتلال في رفح

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية، حماس، السبت، قتل عدد من الجنود الإسرائيليين وإصابة آخرين واستهداف آليات عسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.



وقالت "القسام" في منشور على تلغرام، إن مقاتليها "تمكنوا من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة هندسية مكونة من 6 جنود وأوقعوهم بين قتيل وجريح قرب مفترق جورج شرق مدينة رفح".



وفي منشور لاحق، أضافت "القسام" أن مقاتليها "دكوا تجمعا لجنود وآليات عسكرية إسرائيلية بقذائف الهاون في منطقة تل زعرب بحي تل السلطان غرب مدينة رفح".



ولم يصدر تعقيب فوري من الجانب الإسرائيلي بشأن بيان القسام، إلا أنه عادة يكتفي من حين لآخر بتحديث حصيلة قتلاه وجرحاه في معارك القطاع.



وطبقا لمعطيات الجيش، فإن 644 ضابطا وجنديا قتلوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بينهم 293 بالمعارك البرية في قطاع غزة.



وتشير المعطيات إلى أن عدد الجنود الذين أصيبوا بالمعارك البرية في غزة منذ 27 أكتوبر بلغ 1848.



ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 118 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.



وتواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرارا أمميا يطالبها بوقفها فورا، وأوامر من محكمة العدل لوقف عمليتها في رفح واتخاذ تدابير لمنع وقوع "إبادة جماعية" و"تحسين الوضع الإنساني".



