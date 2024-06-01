شكرا لبحثكم عن خبر سطور الثقافية تناقش “غياب القضايا الثقافية والفنية الخاصة بلحج في الاعلام الأسباب ومقترحات الحلول” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

نفذت مؤسسة سطور الثقافية بمدينة الحوطة محافظة لحج صباح اليوم السبت ورشة عمل بعنوان “غياب القضايا الثقافية والفنية الخاصة بلحج في الاعلام الأسباب ومقترحات الحلول” بحضور 15 مشارك ومشاركة من الإعلاميين والفاعلين الثقافيين والادباء والفنانين.

في بداية الورشة تم التطرق إلى القضايا الثقافية والفنية وما مدى أهمية تناولها في وسائل الاعلام المختلفة ثم تناولت الورشة أسباب غياب القضايا الثقافية والفنية الخاصة بمحافظة لحج عن الساحة الإعلامية حالياً.

حيث تركز النقاش في محورين أساسيين حول أسباب الغياب ومقترحات حلول لمعالجة هذه الأسباب.

وقد خرج المشاركون بمصفوفة مقترحات من شأنها تعزيز وجود وإظهار القضايا الثقافية والفنية الخاصة بلحج في الاعلام وايضاً تعزيز وجود القضايا الثقافية المختلفة في المجتمع بشكل عام .

الجدير بالذكر ان مؤسسة سطور الثقافية هي مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني غير حكومية وغير ربحية تُعنى بالشأن الثقافي والفكري الابداعي العام في محافظة لحج وتعمل على استعادة المكانة التاريخية والثقافية للحج من خلال عملها في كل ما له صله بالمجال الثقافي الفكري الإبداعي سواء كان المجال الثقافي المادي او المجال الثقافي غير المادي.