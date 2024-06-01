بعد "موني جرام".. مصرف الراجحي بالسعودية يوقف تعاملاته مع 6 بنوك حظرها المركزي اليمني

أوقف مصرف الراجحي بالسعودية، اليوم السبت، تعاملاته المالية مع 6 بنوك استجابة لقرارات البنك المركزي اليمني.



وأفادت قناة اليمن الرسمية بأن مصرف الراجحي يوقف تعاملاته مع البنوك الستة الموقوفة من البنك المركزي اليمني في عدن وهي "الكريمي، واليمن الدولي، واليمن والكويت، والتضامن، واليمن والبحرين الشامل، والأمل".



والخميس الماضي أصدر محافظ البنك المركزي قرارا بوقف التعامل مع البنوك الستة المذكورة، لعدم امتثالها لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واستمرار تعاملها مع جماعة مصنفة منظمة إرهابية (مليشيات الحوثي).



كما أفادت قناة اليمن -في خبر عاجل-، إلى أن مصرف الراجحي طلب من وكلائه في اليمن إحضار شهادة عدم ممانعة من البنك المركزي اليمني في عدن.



وفي وقات سابق اليوم طلبت شركة الحوالات المالية الدولية" موني جرام"، وكلاءها بتقديم شهادة عدم اعتراض من البنك المركزي اليمني في عدن للموافقة على استمرار توكيلهم وفروعهم العاملة في مختلف المحافظات.



وأبلغت الشركة فروعها ووكلائها في اليمن أن عليهم سرعة الحصول على شهادة عدم ممانعة من قبل البنك المركزي اليمني في عدن في موعد أقصاه 4 يونيو 2024.



وكان البنك المركزي أصدر في 26 مايو المنصرم تعميمًا للشركات ووكلاء التحويلات الخارجية، بإجراءات تتعلق بتنظيم مزاولة نشاط التحويلات الخارجية عبر شركات الحوالات الدولية.



ونص القرار على حصر مزاولة نشاط الحوالات الخارجية من خلال البنوك أو شركات الصرافة المؤهلة والمعتمدة من قبل البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن. كما ألزمها بالحصول على تصاريح ممارسة الخدمة في غضون أسبوعين من صدور التعميم، وكذلك الالتزام بصرف الحوالات بنفس عملة التحويل للمستفيدين

