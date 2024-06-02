الحوثيون يعلنون استهداف حاملة الطائرات "إيزنهاور" و 4 سفن في البحر الأحمر

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت جماعة الحوثي، مساء السبت، استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "إيزنهاور" ومدمرة أمريكية، وأربع سفن، في البحر الأحمر الأحمر، في ثاني عملية استهداف للحاملة خلال 24 ساعة.

ونقلت وسائل إعلام حوثية عن ناطقهم العسكري "يحي سريع"، قوله، إن القوات الحوثية نفذت ست عمليات استهدفت الأولى حاملة الطائرات الأمريكية "إيزنهاور" شمالي البحر الأحمر بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة.

وأكد الحوثيون أن "العملية الثانية استهدفت مدمرة أمريكية في البحر الأحمر ما أدى إلى إصابتها إصابة مباشرة بعدد من المسيرات".

يأتي هذا بالتزامن مع إعلان شركة أمبري البريطانية، عن تلقيها بلاغ عن واقعة في البحر الأحمر.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت الجمعة، تمديد مهمة حاملة الطائرات "أيزنهاور" في البحر الأحمر للتصدي لهجمات الحوثيين.