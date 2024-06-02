اليمن.. مقتل وإصابة أكثر من 150 مدنياً نتيجة الألغام الحوثية منذ مطلع العام الجاري

المنامة - ياسر ابراهيم - قال المدير التنفيذي للمرصد اليمني للألغام فارس الحميري، إن أكثر من 150 مدنياً سقطوا ضحايا للألغام التي زرعها الحوثيون منذ بداية العام الجاري.

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن الحميري قوله، إن ضحايا يسقطون يومياً جراء الألغام والعبوات الناسفة التي يزرعها الحوثيون في مناطق مأهولة بالسكان، مشيرًا إلى توثيق "سقوط 153 ضحية من المدنيين، بينهم 50 قتيلًا و103 جرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ بداية العام الحالي.

وأوضح الحميري أنه رغم تراجع العمليات العسكرية، فإن التحدي الأكبر الذي يواجه اليمنيين حاليًا هو الألغام والعبوات الناسفة والشراك الخداعية التي نشرها الحوثيون بكثافة وعشوائية.

وبين أن الحوثيين لم يكتفوا بزرع الألغام الفردية والمضادة للعربات المحرمة دولياً، بل طوروا أيضاً ألغاماً محلية الصنع بقدرة تدميرية كبيرة، وزرعوها في الطرقات والمزارع ومصادر المياه ومناطق رعي الماشية.

وأشار الحميري إلى بيان الشبكة اليمنية للحقوق والحريات التي سجلت 3607 حالات تضرر بشري بسبب الألغام الحوثية بين يناير 2018م وفبراير 2024م، بينها 1219 جريمة قتل. ووثقت الشبكة نفسها نحو 127260 جريمة خلال الفترة من ديسمبر 2014م حتى يونيو 2022م، بينها 14557 عملية قتل، و33438 إصابة بين المدنيين.

وأشاد الحميري، بجهود مشروع (مسام) في تقليل مخاطر الألغام، مؤكدًا أن المشروع يمثل طوق نجاة وضمانًا لمستقبل أكثر أمانًا لليمن، حيث ساهم في تأمين حياة الملايين ومنع وقوع آلاف الحوادث المأساوية.