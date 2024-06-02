الأوقاف تعلن وصول أكثر من 14 الف حاجاً يمنياً إلى الأراضي المقدسة

المنامة - ياسر ابراهيم - بلغ عدد الحجاج اليمنيين الواصلين إلى الأراضي المقدسة حتى مساء اليوم السبت، 14 الفاً و 323 حاجاً يمنياً، من أصل 24255 حاجاً هي حصة بلادنا من الحج لهذا العام ١٤٤٥هـ.

وقالت وزارة الأوقاف على لسان وكيلها المساعد لقطاع الحج والعمرة عارف البركاني، إن مجموعة من أفواج الحجاج الذين وصلوا إلى أبراجهم بمكة المكرمة، في أجواء روحانية مصحوبة بالتلبية.

ونقلت وكالة سبأ عن البركاني تأكيده، حرص الوزارة وقطاع الحج على تسهيل كل إجراءات تفويجهم وتسكينهم وتسهيل اداء مناسكهم.

ويتوافد الحجاج اليمنيين تباعاً إلى الأراضي المقدسة عبر المنافذ الجوية ومنفذ الوديعة البري بكل سهولة ويسر وفق اجراءات التفويج.

