إب..مواطن يُنهي حياته نتيجة تدهور وضعه المعيشي

المنامة - ياسر ابراهيم - أنهى مواطن حياته، في محافظة إب (وسط اليمن)، لأسباب معيشية، في حادثة هي الثانية خلال نحو أسبوعين في المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.



وقالت مصادر محلية، لـ "يمن شباب نت"، إن المواطن (قاسم عبدالكريم الشرماني)، اقدم مساء أمس على إنهاء حياته منتحراً داخل منزله، نتيجة تدهور وضعه المعيشي.



وأضافت المصادر أن "الشرماني" قام بشنق نفسه وتوفي على إثرها.



وتأتي الحادثة بعد نحو أسبوعين من انتحار فتاة في السابعة عشر من عمرها في قرية الجيرة بمنطقة السحول شمالي مدينة إب، لأسباب غامضة.



وخلال العام الماضي وثقت منظمة رصد للحقوق والحريات، 14 حادثة انتحار في المحافظة الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأسباب معيشية ونفسية فرضتها تداعيات الحرب المستمرة في البلاد منذ عشر سنوات.

