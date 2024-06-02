البيضاء..مليشيا الحوثي تشن حملة اختطافات بحق مواطنين تصدوا لمحاولة استيلاء على أراضيهم

المنامة - ياسر ابراهيم - شنت مليشيا الحوثي الإرهابية، حملة اختطافات بحق مواطنين في مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء (وسط اليمن).



وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت"، إن مليشيا الحوثي نفذت، السبت، حملة عسكرية إلى قرية "هدوان" في مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء، وشنت حملة اختطافات بحق مواطنين تصدوا لمحاولة الاستيلاء على أراضيهم.



وأوضحت المصادر أن خلافاً نشب بين "آل الرشدي" و"آل الرصاص" الموالين للحوثيين حول أراض في المنطقة حاول الأخيرين السطو عليها مستعينين بالمليشيا.



وأشارت المصادر إلى أن مليشيا الحوثي انحازت إلى "آل الرصاص" وقامت باختطاف "الشيخ ياسر ناجي الرشدي"، وعدد من المواطنين على ذمة القضية.



وتعمد مليشيا الحوثي الإرهابية إلى تأجيج الصراعات المحلية في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، بهدف التغلغل داخل المجتمع وإخضاع المواطنين لسيطرتها الكاملة.

