تعميم هام وعاجل من البنك المركزي في عدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - تعميم هام من البنك المركزي في عدن

إلى: جميع البنوك وشركات الصرافة والمؤسسات المالية العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

من: وكيل محافظ البنك المركزي في عدن.

تعميم رقم: 165

تاريخ: 2يونيو 2024

الموضوع: تعليمات بخصوص مصارفة العملة القديمة.

نظرًا للقرارات الأخيرة المعلنة من جانب البنك المركزي في عدن، ونظرًا للحاجة إلى تنظيم العملية النقدية وحفظ الاستقرار الاقتصادي، يُصدر وكيل محافظ البنك المركزي التعميم التالي:

1. تُعمّم على كافة البنوك وشركات الصرافة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية أن تقوم بمصارفة العملة القديمة بالعملة الجديدة بنسبة 1:1 لكل مبلغ 1000 ريال يمني، وذلك خلال المهلة الزمنية المحددة وإلزامية توريدها إلى البنك المركزي في عدن.

2. يُمنع منعاً باتاً تداول أو المتاجرة بالعملة القديمة خارج الآليات الموضوعة والمخصصة للتوريد إلى البنك المركزي، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

3. سيتم تعيين مراقبين من قبل البنك المركزي في جميع المؤسسات المالية بالمحافظات المحررة لضمان الامتثال لهذا التعميم.

4. بالنسبة للمواطنين الذين لديهم عملات قديمة في مناطق الحوثي، يُرجى استبدال العملة القديمة بالريال السعودي أو الدولار الأمريكي أو الذهب، حيث أن العملة القديمة أصبحت غير صالحة للاستخدام ولن تُقبل بعد 58 يوماً في البنوك وشركات الصرافة سواء في مناطق الحوثي أو الحكومة الشرعية.ومن يقوم من ألبنوك وشركات الصرافة التي لديها فروع في المناطق المحرره سنتخذ الأجرائات الازمة وأستخدام أشد العقوبات

5. بعد الفترة المذكورة، سيتم إيقاف جميع التحويلات المحلية بالريال السعودي من مناطق الحكومة الشرعية إلى مناطق الحوثي.

6. ستكون المؤسسات المالية التي لديها أنظمة في صنعاء وعدن ملزمة بتسليم كل الحوالات بالريال اليمني فقط للعملات التي صدرت بعد عام 2016، ولن يُسمح بأي عمليات تحويلات بالعملة الأجنبية من صنعاء وعدن عبر الشبكات المحلية

يهيب البنك المركزي في عدن بجميع الجهات المعنية أخذ هذه التوجيهات بكل جدية والعمل على تطبيقها بكل دقة، حفاظًا على النظام المالي وحماية حقوق الأفراد والمؤسسات.

وكيل محافظ البنك المركزي - عدن