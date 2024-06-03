عبر الخطوط اليمنية.. مغادرة أكثر من خمسة آلاف حاج من مطار صنعاء الدولي

المنامة - ياسر ابراهيم - غادر أكثر من خمسة آلاف حاج يمني، خلال الأيام الماضية، عبر مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرة الحوثيين، إلى الأراضي المقدسة، على متن الخطوط الجوية اليمنية.

وذكرت ادارة الخطوط الجوية اليمنية الخاضعة للحوثيين بصنعاء، أن الحجاج الذين غادروا مطار صنعاء تم تفويجهم إلى الأراضي المقدسة على ستة أفواج، فيما سيتم تفويج خلال الأيام القادمة 3 آلاف و34 حاجا عبر 15 رحلة جوية من أصل 8 آلاف و200 حاج.

يأتي هذا فيما أعلنت وزارة الأوقاف في الحكومة الشرعية، وصول أكثر من 15 ألف حاج يمني إلى الأراضي المقدسة خلال الأيام الماضية.

وجاء تفويج الحجاج عبر مطار صنعاء، بعد تدخل وسطاء لحل الخلاف الذي نشب بين الخطوط الجوية اليمنية الخاضعة للحوثيين بصنعاء، والخطوط الجوية في عدن.

وكانت وزارة الأوقاف قد اتهمت مليشيا الحوثي بتسييس الحج، ومحاولة السطو على أموال الحجاج.