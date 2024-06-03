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الداخلية: ضبط 13 مشتبهًا بمحاولة اغتيال رئيس الاستخبارات العسكرية بتعز

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المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الداخلية، الأحد، ضبط 13 مشتبها بالضلوع في محاولة اغتيال رئيس الاستخبارات العسكرية بمحور تعز، العميد عبده البحيري، بتفجير استهدف سيارته، يوم السبت.

وأوضحت شرطة تعز في بيان لها، في بيانها، أنها "ضبطت 13 مشتبها بالضلوع في الجريمة الإرهابية والتخريبية التي استهدفت طقم تابع أحد القيادات بالمحور أثناء مروره بجوار خط الأقروض المؤدية إلى قرية العارضة المطالي مستخدمين عبوة ناسفة والتفجير عن بعد".

وأشارت شرطة تعز إلى أنها أحالت القضية مع الأوليات والمضبوطات والمتهمين إلى الجهات المختصة للإجراءات القانونية.

يشار إلى أن التفجير كان قد أسفر عن إصابة 4 من الجنود الذين كانوا على الطقم بإصابات متفرقة، فيما نجا العميد البحيري من محاولة الاستهداف التي تعرض لها.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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