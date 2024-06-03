مقتل مواطن برصاص مسلحين في عسيلان شمالي غرب شبوة

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل مواطن الليلة الماضية برصاص مسلحين مجهولين في إحدى بلدات محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن مواطناً يُدعى (محسن فارس الزيدي)، قتل برصاص مجهولين في مديرية عسيلان الواقعة إلى الشمال الغربي من محافظة شبوة.



ورجحت المصادر أن تكون الحادثة على صلة بقضايا الثأر القبلية التي تزايدت حوادثها خلال العامين الماضيين.



وتأتي الحادثة بعد أقل من أسبوع على مقتل مواطن يُدعى (علي أحمد لشدق النسي) برصاص مجهولين في مدينة عتق (مركز المحافظة) في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة القوات التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً.

