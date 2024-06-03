عدن..عودة الاحتجاجات الشعبية المنددة بانهيار خدمة الكهرباء

المنامة - ياسر ابراهيم - استأنف مواطنون، الليلة الماضية، احتجاجاتهم المنددة بانهيار خدمة الكهرباء في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.



وقالت مصادر محلية، إن محتجين غاضبين أقدموا في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، على قطع أحد الشوارع الرئيسة في مديرية الشيخ عثمان، تنديدا بارتفاع ساعات الانقطاع لخدمة الكهرباء عن منازلهم.



وأضافت المصادر أن المحتجين أحرقوا إطارات السيارات التالفة في الشوارع الرئيسية ومنعوا حركة السير فيها، وذلك مع اشتداد موجة الحر وارتفاع مدة انقطاع الكهرباء إلى ساعات طويلة.



ووصلت ساعات الانقطاعات ذروتها أمس الأربعاء، حين تم برمجة نظام التشغيل على 12 ساعة انقطاع مقابل ساعتين تشغيل، وذلك مع توقف عدد من محطات التوليد، جراء نفاد الوقود.



ووفقاً لمصادر مطلعة فإنه من المتوقع أن تصل اليوم إلى ميناء الزيت سفينة وقود إسعافية لمحطات الكهرباء، غير أنه ليس من المؤكد تحديد موعد معيّن للتفريغ.



وتشهد العاصمة المؤقتة عدن، أزمة كبيرة في خدمة الكهرباء تزداد حدتها مع دخول فصل الصيف من كل عام، وسط اتهامات بوجود فساد كبير في ملف استيراد الوقود الخاص بمحطات الطاقة في المدينة.

