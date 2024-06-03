مأرب.. خروج المحطة الغازية عن الخدمة بسبب خلل فني

المنامة - ياسر ابراهيم - أفادت مصادر محلية في مدينة مأرب (شرقي اليمن)، اليوم الاثنين، بانقطاع التيار الكهربائي عن مركز المحافظة ومديرياتها منذ عدة ساعات.



وأرجع مصدر في مؤسسة الكهرباء، انقطاع التيار لوجود خلل فني في أحد المحولات بالمحطة الغازية أدى لخروجها عن الخدمة.



وأشار إلى أن الفريق الفني التابع للمحطة يعمل على إصلاح الخلل، وإعادتها إلى الخدمة، وفقاً لموقع (مأرب 360) المحلي.



يُشار إلى أنه جرى إعادة تشغيل محطة مأرب الغازية منتصف عام 2020، بعد تركيب توربينات خاصة بتوليد الكهرباء بمقر المحطة جنوب شرق محافظة مأرب.



وكانت المحطة الغازية تغذي معظم محافظات الجمهورية بالطاقة الكهربائية، قبل أن تتوقف جراء الحرب التي أشعلها الحوثيون نهاية عام 2014م.