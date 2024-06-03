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تنظيف القولون من البراز المتحجر...إليك طريقة منزلية مفيدة وامنه تغنيك عن زيارة الطبيب

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عدن - ياسمين التهامي - تنظيف القولون من البراز المتحجر...إليك طريقة منزلية مفيدة وامنه تغنيك عن زيارة الطبيب

السبت 4 نوفمبر 2023 الساعة 11:21


تنظيف القولون من البراز المتحجر .. إليك طرق مفيدة وأمنه متوفر في كل منزلكيفية تنظيف القولون، وحمايته من الأمراض، يحتاج الحفاظ على نظافة القولون إلى اتباع نظام غذائي صحي للقولون، وتناول الكثير من الفواكه والخضراوات وألياف الحبوب الكاملة.

الفواكه والخضراوات غنية بمضادات الأكسدة، بينما تعزز الألياف حركات الأمعاء المنتظمة، وتوقف عن تناول اللحوم الحمراء والأطعمة المصنعة،

 وفقا لـ conehealth
 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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