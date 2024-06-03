إب..عناصر حوثية تقتحم مكتباً حكومياً وتختطف أحد موظفيه بطريقة مُهينة

المنامة - ياسر ابراهيم - اقتحمت عناصر تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، مكتب حكومي في مدينة إب (وسط اليمن)، واختطفت أحد الموظفين بطريقة مُهينة.



وقالت مصادر محلية، إن عناصر حوثية، اقتحمت (السبت) مكتب الأشغال العامة والطرقات، وقامت باختطاف أحد الموظفين بالقوة وسحبه بطريقة بلطجية ومهينة.



وأوضحت المصادر أن الحادثة جاءت على إثر خلاف بشأن قطعة أرض بين الموظف وأحد جيرانه الذي استعان بالمليشيا.



وجاءت الحادثة بعد يومين من اقتحام عناصر حوثية منزل عميد كلية التجارة في جامعة إب، واختطافه، في ظل انتهاكات واسعة ترتكبها مليشيا الحوثي بحق سكان المحافظة.

