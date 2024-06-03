شكرا لبحثكم عن خبر مصر : مدبولي رئيسا للوزراء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كلف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي قدم استقالة الحكومة.

ووفقاً لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية، نشرته وكالة انباء الشرق الاوسط ( أ ش أ)، فان الرئيس السيسي، شدد على ضرورة ان تعمل الحكومة الجديدة على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

واكد الرئيس السيسي، على مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.