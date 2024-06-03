شكرا لبحثكم عن خبر دراسة بريطانية حديثة: تعدد الزوجات يُطيل العمر ويزيد الرزق.. والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أوضحت دراسة أجريت أخيراً، في بريطانيا أن تعدد الزوجات يطيل عمر الرجل بنسبة تصل إلى 12%، كما يؤدي إلى سعادته.

وقالت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة «شيفيلد» البريطانية ؛”أن «الزواج بامرأة ثانية يمنح الرجل ثقة في النفس وراحة أكبر، الأمر الذي يمكنه من تحقيق كافة مشاريعه، وأحلامه.”

وأضافت :”أن تعدد الزوجات هو سبب نسبي في السعادة وإطالة العمر، وتحسن الصحة العامة للرجل وكذا حالته المادية».

وذكر الباحثان البريطانيان “فراين البرغ” و”براون سميث” في تصريحات لهما بخصوص الدراسة الجديدة حول الزواج الثاني للرجل أن “ارتباط الرجل بامرأة أخرى يزيد من اشتياقه لزوجته الأولى وهذا يحسن من علاقتهما الزوجية، ويعيد إليها النشاط والود من جديد، كما أن الرجل بطبعه يمل من العلاقة الزوجية بعد فترة حيث يصاب بالفتور ويدب بينه وبين زوجته ما يسمى بـ “الخرس الزوجي”.

الجدير بالذكر أن الدراسة شملت أكثر من 700 حالة من دول مختلفة ينتشر بها التعدد الزوجي، وتوصلت بنسبة كبيرة إلى أن الزواج الثاني للرجل يجدد علاقته بالأولى ويبعد الملل والفتور عن حياتهما الزوجية وبالتالي فهو يعود بالنفع على الزوجة الأولى.

ومن الجدير بالذكر أن التعدد قد يكون سر الحياة السعيدة والعمر الطويل»، وذلك بالاطلاع على إحصاءات أعدتها منظمة الصحة العالمية حول البلدان التى تسمح بتعدد الزوجات.