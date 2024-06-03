شكرا لبحثكم عن خبر صرف رواتب العسكريين لشهر ابريل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - علمت صحيفة عدن الغد ان رواتب منتسبي المؤسسة العسكرية لشهر ابريل ستصرف صباح الاثنين. وقال مصدر عسكري لصحيفة عدن الغد ان اجراءات عملية صرف المرتبات استكملت. واشارت المصادر الى ان الرواتب ستصرف منذ صباح الاثنين لعموم الوحدات.

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