شكرا لبحثكم عن خبر اخر مستجدات كهرباء عدن.. الطافي ٨ ساعات و سفينة الديزل ترفض الرد على الإتصالات والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - كهرباء عدن الثامنة مساء الاثنين 3 يونيو 2024 :
⬛ الانقطاع المبرمج ثمان ساعات حاليا مقابل ساعتين تشغيل ، بايبقى العجز ثابت هكذا الى 12 منتصف الليل ، بعدها اذا لم تتوفر بوز ديزل سلف سيتدهور الوضع وتزيد ساعات الانقطاع.
⬛ اي منطقة زاد الانقطاع فيها عن ثمان ساعات فهذا خلل اخر خارج الانقطاع المبرمج ، ربما خلل في الضغط المنخفض فيوز او كامبة او محول داخلي.
⬛ سفينة الديزل قدها قرب الغاطس من الظهر ، كابتن السفينة يرفض الرد على نداءات عمليات المصافي ، يبدو التاجر لم يقتنع بعد بادخال سفينته الى المرسى وتفريغها.
⬛ حين يقتنع التاجر بالتفريغ او يتم التوصل الى اتفاق معه بشأن قيمة الشحنة ، سياخذ الامر يوم على اقل تقدير ، لكي يتحسن الوضع ، بدءا من ايحار السفينة من الغاطس الى المرسى رقم 4 ثم اختبار العينة ، ثم تفريغ كمية من السفينة للخزانات، ثم بدء تموين عدد من البوز ، ثم التفريغ من البوز الى المحطات ، ثم بدء التشغيل والانتظار حتى استقرار التوليد ، لكن الاذن بالتفريغ لم يصل بعد.
كتب هذا المنشور في الساعة الثامنة مساء الاثنين 3 يونيو 2024.
كانت هذه تفاصيل خبر اخر مستجدات كهرباء عدن.. الطافي ٨ ساعات و سفينة الديزل ترفض الرد على الإتصالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.