شكرا لبحثكم عن خبر اخر مستجدات كهرباء عدن.. الطافي ٨ ساعات و سفينة الديزل ترفض الرد على الإتصالات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كهرباء عدن الثامنة مساء الاثنين 3 يونيو 2024 :

⬛ الانقطاع المبرمج ثمان ساعات حاليا مقابل ساعتين تشغيل ، بايبقى العجز ثابت هكذا الى 12 منتصف الليل ، بعدها اذا لم تتوفر بوز ديزل سلف سيتدهور الوضع وتزيد ساعات الانقطاع.

⬛ اي منطقة زاد الانقطاع فيها عن ثمان ساعات فهذا خلل اخر خارج الانقطاع المبرمج ، ربما خلل في الضغط المنخفض فيوز او كامبة او محول داخلي.

⬛ سفينة الديزل قدها قرب الغاطس من الظهر ، كابتن السفينة يرفض الرد على نداءات عمليات المصافي ، يبدو التاجر لم يقتنع بعد بادخال سفينته الى المرسى وتفريغها.

⬛ حين يقتنع التاجر بالتفريغ او يتم التوصل الى اتفاق معه بشأن قيمة الشحنة ، سياخذ الامر يوم على اقل تقدير ، لكي يتحسن الوضع ، بدءا من ايحار السفينة من الغاطس الى المرسى رقم 4 ثم اختبار العينة ، ثم تفريغ كمية من السفينة للخزانات، ثم بدء تموين عدد من البوز ، ثم التفريغ من البوز الى المحطات ، ثم بدء التشغيل والانتظار حتى استقرار التوليد ، لكن الاذن بالتفريغ لم يصل بعد.

كتب هذا المنشور في الساعة الثامنة مساء الاثنين 3 يونيو 2024.