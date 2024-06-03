درع الوطن تغيث حوطة لحج

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يزيد بن سلمان - شبوة -
تواصل قوات درع الوطن جهودها الإنسانية في مدينة حوطة لحج، حيث تستمر شاحنات الإغاثة في التدفق لتقديم المساعدات الغذائية إلى 6000 أسرة من أسر الحوطة.
وقد وصلت يوم السبت الدفعة الأولى من شاحنات المساعدات، واستمر اليوم الأثنين وصول باقي الشاحنات الإغاثية الإنسانية المقدمة من قوات درع الوطن.
وتأتي هذه المساعدات تنفيذا لتوجيهات القائد العام لقوات درع الوطن العميد بشير الصبيحي، بدعم المجتمع المحلي وتخفيف معاناته، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها العديد من الأسر في المنطقة.
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