الأوقاف تعلن وصول 20 ألف من الحجاج اليمنيين إلى الأراضي المقدسة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الحكومة الشرعية، الإثنين، وصول 20 ألف حاج يمني إلى الأراضي المقدسة، لأداء فريضة حج هذا العام 1445هـ.

وأكد وزير الأوقاف محمد شبيبة، وصول 20 ألف حاج يمني إلى الأراضي المقدسة، مشيرا إلى أن عملية تفويج الحجاج، تتم بكل يسر وسهولة، من خلال المنافذ الجوية، ومنفذ الوديعة البري.

وأوضح أن الوزارة خصصت غرفة عمليات مشتركة، لخدمة الحجاج، ومتابعة سيرهم منذ خروجهم وحتى وصولهم إلى المنافذ، والأبراج المخصصة لهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ولفت الوزير شبيبة، الى ان طواقم الوزارة المشرفة تعمل على المتابعة والرقابة على ما يقدم للحجاج من خدمات ومطابقتها للمعايير المحددة في برنامج الحج، ومتابعة وتسهيل إجراءاتهم حتى عودتهم إلى اليمن.

وأشار وزير الاوقاف، أن عملية التفويج تسير وفق ما هو مخطط له من قبل اللجان المختصة بالتفويج بالوزارة.

وكانت الخطوط الجوية اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين قد أعلنت عن نقل أكثر من 5 آلاف حاج يمني من مطار صنعاء، إلى الأراضي المقدسة.

ويبلغ حصة اليمن من الحجاج 22 ألف حاج..