لجنة التحقيق تلتقي قيادة السلطة المحلية والقضائية والأمنية بمحافظة مأرب 

المنامة - ياسر ابراهيم - التقى أعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، قيادة السلطة المحلية والقضائية والأمنية بمحافظة مأرب، للاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان، ضمن برنامج النزول الميداني للجنة إلى المحافظة.

واستعرض أعضاء اللجنة القاضي دكتورة ضياء محيرز والقاضي دكتور محمد طليان والقاضي حزام المريسي والقاضي جهاد عبدالرسول، برنامج النزول الميداني إلى المحافظة للاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان، وزيارة السجون ومراكز الاحتجاز المختلفة وعقد جلسات استماع لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وفقا لوكالة سبأ.

كما ناقشوا عدداً من القضايا الحقوقية؛ منوهين إلى ضرورة تفعيل السلطات المحلية لأدوات الرقابة والمحاسبة وإحالة من ثبتت بحقهم مخالفات إلى القضاء، كما أكدوا على الدور التكاملي لأجهزة الدولة وأهمية عمل اللجنة الوطنية بالتضافر مع جهود السلطات المحلية والأمنية من أجل الوصول إلى الضحايا وتحسين أوضاع المحتجزين، والتأكد من إنفاذ القانون، مثمنين في الوقت ذاته تجاوب السلطات المحلية والأمنية والقضائية في استيعاب توصيات اللجنه والعمل بها.

من جانبه عبر وكيل محافظة مأرب عبدربه مفتاح عن ترحيبه بفريق اللجنة، وتطرق خلال اللقاء إلى جهود السلطة المحلية في سبيل الحفاظ على الأمن وحماية المدنيين. كما ثمن عمل اللجنة والدور الذي تقوم به في إطار الرصد والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.

وعقب ذلك زار فريق اللجنة مباني وملحقات السجن المركزي الجديد واطلعت على أقسامه، واستمعت إلى السجناء من فئة الأحداث على ذمة عدد من القضايا واطلعت على أوضاعهم القانونية والخدمية ومدى ملائمتها للمعايير الإنسانية والقوانين الوطنية والدولية.

