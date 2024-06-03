بالتزامن مع العدد الورقي.. وزير العدل يدشن الموقع إلكتروني للصحيفة القضائية

المنامة - ياسر ابراهيم - دشن وزير العدل، القاضي بدر العارضة، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، الموقع الإلكتروني للصحيفة القضائية، في إطار جهود الوزارة المستمرة لتحديث منظومتها الإعلامية وتعزيز الشفافية، وفقا لوكالة سبأ.

ويهدف الموقع الإلكتروني الجديد، الذي يتواكب مع أحدث تقنيات البرمجيات ويتوافق مع مختلف الأجهزة الذكية، إلى نشر الأخبار والتقارير والمقالات المتعلقة بسير عمل المحاكم وكافة الهيئات القضائية، بالإضافة إلى إجراء الحوارات ونشر الدراسات وإعداد الصحيفة.

وأكد وزير العدل أن إطلاق موقع الصحيفة القضائية إلكترونيا بالتزامن مع العدد الورقي يأتي في إطار الجهود المبذولة للنهوض بالجانب الإعلامي للقضاء وتزويد الرأي العام والصحفيين ووسائل الإعلام بمختلف المعلومات والبيانات الاخبارية التي تعكس مدى النجاح المحقق في السلطة القضائية.

وأشار الوزير العارضة إلى أن الموقع الإلكتروني للصحيفة القضائية يُمثل خطوة هامة في إطار خطة الوزارة للتحول الرقمي والتي تهدف إلى تقديم جميع خدماتها إلكترونيًا لتسهيل الوصول إليها من قبل جميع المستفيدين.

من جانبه، أوضح رئيس هيئة التفتيش القضائي، القاضي ناظم باوزير، أن الموقع الإلكتروني للصحيفة القضائية ، سيساهم في نشر الوعي القانوني وتعزيز ثقافة الشفافية، كما سيتيح للصحفيين والباحثين الوصول بسهولة إلى المعلومات المتعلقة بالعمل القضائي.