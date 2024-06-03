مصادر إعلامية: مقتل دبلوماسي يمني في جبهات القتال الروسية - الأوكرانية 

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت مصادر إعلامية، إن موظفًا يمنيًا يعمل في السلك الدبلوماسي، قتل أثناء قتاله مع القوات الروسية، في جبهات القتال ضد أوكرانيا.

وأفاد "مصطفى ناجي" أحد موظفي وزارة الخارجية اليمنية، أن "أحمد السهمي" الذي كان يعمل زميلا له في وزارة الخارجية، وعمل في سفارة اليمن بروسيا، قتل في جبهات القتال الروسية- الأوكرانية.

وأشار ناجي في منشور له على صفحته في منصة "إكس" تحت عنوان "نهاية مأساوية"، إلى أن "أحمد السهمي" قتل خلال قتاله مع القوات الروسية في أواكرانيا، لافتا إلى أنه كان "يطمع في الحصول على الجنسية الروسية".

واعتبر ما حصل للسهمي الذي انتهت فترة تعيينه في 2017 بالسفارة اليمنية بروسيا، يدل على "مصير وزارة الخارجية اليمنية وتبعات الحرب وسوء القرارات والافتقار للإرادة والمسؤولية". حسب قوله.

وتساءل: ما شعورك حين يصل اليك خبر مقتل زميلك في مكان كهذا ومعركة كهذه؟

وأضاف: ما هذا المصير في ان تتحول من موظف في السلك الدبلوماسي إلى شخص يقاتل املاً في فرصة حياة مختلفة؟

ودعا في هذا الصدد إلى تصحيح الأخطاء في السلك الدبلوماسي، وقال ناعيا لزميله "السهمي": "لقد قتلوك ابناء بلدتك قبل هذا مرات ومرات بالتجاهل والخذلان والنسيان والإهمال وتعمد اغتيالك وظيفيا ومعنوياً".