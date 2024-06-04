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باحثة بريطانية: الحوثيون يعتقدون أن مواصلة استهداف السفن سيعزز نفوذهم في جهود إنهاء حرب اليمن

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المنامة - ياسر ابراهيم - على الرغم من تأكيدات الولايات المتحدة بأن ضرباتها أضعفت الحوثيين، يقول المحللون إن العدد المتزايد من هجمات الحوثيين على السفن يظهر أن الضربات غير فعالة، وأن الحوثيين ما زالوا يشعرون أن هجماتهم زادت من شعبيتهم.

وقالت إليزابيث كيندال، خبيرة شؤون الشرق الأوسط ورئيسة كلية جيرتون بجامعة كامبريدج: "إن هذا (التصاعد في هجمات الحوثيين) يشير إلى أن الضربات الجوية الأمريكية البريطانية ضد أهداف الحوثيين لا تنجح، على الأقل حتى الآن ،وأنها ليست بالفعالية المنشودة". 

 وأضافت لصحيفة "عرب نيوز" بالقول "بأن ذلك يشير إلى أن الحوثيين يعتقدون أن هجماتهم لا تزال تصب في صالحهم من حيث اكتساب شعبية واسعة وسمعة دولية ونفوذ أكبر في الجهود المستمرة لإنهاء حرب اليمن". 

 وأضافت كيندال، أن مواصلة الضربات على السفن، حتى مع استخدام أسلحة أقل دقة، يعد انتصارًا للحوثيين.

 وأشارت إلى أن الحوثيين يتمتعون بالمرونة.. مضيفة بأن الطبيعة غير المتكافئة للصراع في البحر الأحمر تصب في صالحهم. وبحسب كيندال "قد يتضاءل تطور أسلحة الحوثيين، لكن كل ما يتعين عليهم فعله هو الاستمرار".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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