عدن.. محتجّون غاضبون يغلقون خط رئيسي احتجاجًا على تردي التيار الكهربائي 

المنامة - ياسر ابراهيم - أغلق مواطنون غاضبون في العاصمة المؤقتة عدن، مساء الإثنين، خط رئيسي؛ إحتجاجا على استمرار تردي التيار الكهربائي في المدينة؛ تزامنًا مع إعلان وصول سفينة وقود إلى ميناء الزيت.

وقالت مصادر محلية، إن مواطنين غاضبين أقدموا على إغلاق خط إنماء الرابط بين مديريتي المنصورة والبريقة، واحرقوا إطارات السيارات؛ تنديدا بارتفاع ساعات انقطاع التيار الكهربائي.

والليلية الماضية، كان مواطنون قد أغلقوا طريق رئيسي بمديرية الشيخ عثمان، وأحرقوا إطارات السيارات، مع اشتداد موجة الحر وارتفاع ساعات انقطاع الكهرباء لأكثر من ثمان ساعات مقابل ساعتين تشغيل.

فيما، أعلنت مؤسسة كهرباء عدن، في وقت متأخر من مساء الاثنين، عن رسو سفينة ديزل بميناء الزيت، مشيرة إلى أنه عقب الانتهاء من عملية الضخ وتعبئة الناقلات في مسكب منشأة النفط بالبريقة، سيتم نقلها تباعاً لمحطات توليد الكهرباء المتوقفة كلياً منذ أكثر من 24 ساعة.

وأوضحت كهرباء عدن في بلاغ لها، أن "كمية الوقود التي سيتم ضخها حالياً تقدر بثلاثة ألف طن كدفعة عاجلة تسهم بإعادة المحطات للخدمة".

وأشارت المؤسسة، إلى أن استقرار خدمة الكهرباء سيكون، بعد اكتمال فحص الوقود وضخه لخزانات النفط ومن ثم نقله تباعاً للمحطات، ورفع الطاقة الإنتاجية للحد الاعلى.

وتشهد مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة، أزمة متواصلة في خدمة الكهرباء تزداد حدتها مع دخول فصل الصيف من كل عام، وسط اتهامات بوجود فساد كبير في ملف استيراد الوقود الخاص بمحطات الطاقة.