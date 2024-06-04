وفاة 7 أشخاص وإصابة طفلة من أسرة واحدة نتيجة انفجار أسطوانة غاز بالمهرة

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي 7 أشخاص وأصيبت طفلة، اليوم الثلاثاء، جراء انفجار أسطوانة غاز في منزل بمركز محافظة المهرة شرقي اليمن.



وأفادت شرطة المهرة، بوفاة خمسة أشخاص من أسرة واحدة وإصابة طفلة بإصابات بليغة بحادثة انفجار أسطوانة غاز وقعت اليوم في أحد المنازل بمنطقة تهومة شمال مدينة الغيضة.



وقالت الشرطة في بيان لها، إنها هرعت بمعية فريق الدفاع المدني إلى مكان الحادث المؤسف واسعفت الطفلة الناجية الوحيدة من الأسرة.



وأوضحت أن انفجار أسطوانة الغاز أدى إلى تهدم نصف المبنى على رؤوس ساكنيه.



وأهاب الدفاع المدني بالغيضة بأخذ الاحتياطات الاحترازية وإغلاق أسطوانات الغاز بعد كل استخدام وترك بعض النوافذ مفتوحة.

