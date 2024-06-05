شكرا لبحثكم عن خبر مؤسسة بصمة حياة للأعمال الإنسانية تنفذ ورشة حول الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن /خاص

نفذت مؤسسة بصمة حياة للأعمال الإنسانية بتمويل من مكتب المساعدات الإنسانية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية وتنفيذ منظمة كير العالمية و بالشراكة مع بصمة حياة للأعمال الإنسانية اليوم ورشة تدريبية حول الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي لأفراد الأمن والشرط البحث الجنائي وشرطة خورمكسر بعدن.

ويتلقى المشاركون في الورشة خلال الفترة من ٤ - ٦ من الشهر الجاري العديد من المهارات والمعارف التي تهدف إلى حماية الأفراد (النساء ) من العنف القائم على النوع الاجتماعي وكيفية التعامل معها في السجون.

ويهدف المشروع الى تحسين اليات الوقاية من العنف القائم على النساء والفتيات المحتجزات (كفئة مهمشة وضعيفة) في مركز الشرطة بمديرية خور مكسر خلال النصف الأول من عام 2024.

وضمت الورشة 20 من أفراد الامن والشرطة (10 رجال، 10 نساء) في مديرية خورمكسر، ثم يلي ذلك تنفيذ حملة توعية في مجال الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، تستهدف افراد الامن والشرطة في مديريات، خور مكسر، كرتير، المعلا، التواهي.