شكرا لبحثكم عن خبر الماجستير بامتياز للباحثة عبير عبدالله من الاكاديمية العربية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن / محمد الجبلي منحت الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية درجة الماجستير بامتياز للباحثة عبير عبدلله في رسالتها الموسومة بـ أثر اليقظة الاستراتيجية في إدارة أزمات الاندية الرياضية اليمنية. وتكونت اللجنة المناقشة من الدكتور اسكندر حسن عبد الستار مشرفا، والدكتور مهدي بامرحول مناقشا داخليا عضوا، والدكتور خالد محمد احمد مناقشا خارجيا عضوا. وناقشت اللجنة المشرفة في مبنى الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، مساء اليوم الأربعاء محتوى البحث المقدم من قبل الباحثة عبير، في دراستها الميدانية للأندية الرياضية في العاصمة عدن، مشيدة بالجهود الملموسة والمبذولة من قبل الباحثة وبمستوى مضمون الرسالة البحثية وأهميتها، وأقرت منحها درجة الامتياز، حضر حفل المناقشة العديد من الأكاديميين والطلاب الباحثين وجمع غفير من اقارب الباحثة وذويها .

كانت هذه تفاصيل خبر الماجستير بامتياز للباحثة عبير عبدالله من الاكاديمية العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.