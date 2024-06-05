شكرا لبحثكم عن خبر المحرّمي يُعزّي في وفاة وزير المالية الأسبق الدكتور محمود مدحي ويُشيد بمسيرته الحافلة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

بعث عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرّمي، اليوم الأربعاء، برقية عزاء ومواساة، في وفاة الخبير الاقتصادي، ووزير المالية الأسبق الدكتور محمود مدحي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال.

وعبر المحرّمي في البرقية، عن خالص تعازيه وعظيم مواساته إلى أولاد الفقيد: منير، ومازن، والدكتور رامز مدحي، وإلى أخويه المهندسين: أنيس وفوزي مدحي، وأسرة الفقيد وذويه كافة، ومشاطرته لهم أحزانهم بهذا المصاب الأليم.

وتطرّق عضو مجلس القيادة الرئاسي، إلى مناقب الفقيد محمود مدحي، وأدواره الوطنية، والمناصب القيادية التي تقلدها، ومن بينها وزيراً للمالية، ووزيراً للتجارة.. مؤكدًا أن الوطن خسر برحيله أحد أبرز رموزه وخبرائه الاقتصاديين، حيث كانت له إسهامات مشهودة في إرساء دعائم النظام المالي والمصرفي والاقتصادي لدى بلادنا.

وابتهل المحرّمي، في ختام برقيته، إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنّا لله وإنّا إليه راجعون.